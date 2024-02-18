فيفي عبده : الرقص مش حرام .. وهذا ما طلبته من حفار القبور

كشفت عبده عن طلبها من حفار القبور تجهيز قبرها، معبرة عن اهتمامها الدائم بزيارة المقابر. وفي تفاصيل أخرى، أوضحت أنها تدعو الله في كل صلاة أن يُطيل عمرها، معبرة عن رغبتها في الاستمرار في الحياة لتعيش تجارب جديدة.

وفيما يتعلق بمهنتها كراقصة، أكدت أنها لا تعتبرها محرمة دينياً، بل تراها مهنة كأي مهنة أخرى، مشددة على أنها لم تفكر يوماً بتركها. ورفضت تصنيف الفنانين بشكل عام بأنهم بعيدين عن الله، مشيرة إلى أن العديد منهم يحتفظون بقوة رابطتهم الروحية مع الله.

وفي إشارة إلى حياتها الدينية، أكدت أنها أدت فريضة الحج خمس مرات وأدت العمرة 37 مرة، معتبرة نفسها محجبة وتطلب الهداية من الله. وأكدت أنها تعيش حياة محترمة وأنها ابتعدت عن الأماكن غير اللائقة في أداء فنها.