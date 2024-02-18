عابد فهد يختار "الممثلة السورية الاولى" .. واليكم ما قاله عن مكسيم خليل و قصي خولي

وأعرب فهد عن رغبته في تجديد التعاون مع الممثلة أمل عرفة في عمل درامي جديد، بعد لقائهما في مسلسل "مدرسة الحب" قبل سنوات.

كما أثنى على اختيارات الممثلة كاريس بشار الفنية، ووصف أداءها في مسلسل "النار بالنار" بـ"الروعة". وأشار إلى أنه يرى كاريس بشار على قدم المساواة مع نجمات مثل سلافة معمار وكندة علوش وسلاف فواخرجي وأمل عرفة.

فيما يخص زملاؤه في المجال الفني، أكد فهد أن مكسيم خليل يحتل مكانة خاصة في قلبه، وصفه بأنه "حقيقي جدًا وواضح وصريح"، بينما أبدى إعجابه بقدرات قصي خولي وباسل خياط، مؤكدًا أنهما من المقربين جدًا منه.



