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بالفيديو - شاكيرا ترقص الدبكة اللبنانية وتتكلم باللغة العربية
بالفيديو - شاكيرا ترقص الدبكة اللبنانية وتتكلم باللغة العربية
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بالفيديو - شاكيرا ترقص الدبكة اللبنانية وتتكلم باللغة العربية

فن

2024-02-18 | 04:45
بالفيديو - شاكيرا ترقص الدبكة اللبنانية وتتكلم باللغة العربية
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Aljadeed
بالفيديو - شاكيرا ترقص الدبكة اللبنانية وتتكلم باللغة العربية

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر النجمة العالمية، اللبنانية الأصل، شاكيرا، وهي ترقص الدبكة اللبنانية في فترة بداياتها، حيث كان شعرها يتميز بلونه الأسود. في الفيديو، تظهر شاكيرا وهي تعلم أحد الأشخاص في احد البرامج برنامج كيفية رقص الدبكة، وتلفظ الكلمات بطريقة طريفة.

 

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مشيدين برقص شاكيرا واشارتها لأصولها اللبنانية اكثر من مرة.

وأعلنت شاكيرا أنها ستُطلق ألبومها الجديد بعنوان "Women No Longer Cry" في 22 من شهر آذار المقبل، اذ نشرت الفنانة صورًا من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وشاركت رسالة مؤثرة جمعتها بجمهورها. قالت: "ألبومي الجديد، الذي سيبصر النور في 22 من آذار، هو نتاج تعاوني معكم جميعًا، مع مجموعتي من الذئاب، أي فانزاتي، اللواتي كنَّ بجانبي في كل مرحلة من مراحل رحلتي. إن صنع هذا العمل كانت عملية كيميائية".

وختمت رسالتها بكلمات ملهمة: "أثناء كتابة كل أغنية، كنت أُعيد بناء نفسي. ومع كل نغمة تنبعث مني، تحوّلت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة".

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