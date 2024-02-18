بالفيديو - شاكيرا ترقص الدبكة اللبنانية وتتكلم باللغة العربية

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مشيدين برقص شاكيرا واشارتها لأصولها اللبنانية اكثر من مرة.

وأعلنت شاكيرا أنها ستُطلق ألبومها الجديد بعنوان "Women No Longer Cry" في 22 من شهر آذار المقبل، اذ نشرت الفنانة صورًا من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وشاركت رسالة مؤثرة جمعتها بجمهورها. قالت: "ألبومي الجديد، الذي سيبصر النور في 22 من آذار، هو نتاج تعاوني معكم جميعًا، مع مجموعتي من الذئاب، أي فانزاتي، اللواتي كنَّ بجانبي في كل مرحلة من مراحل رحلتي. إن صنع هذا العمل كانت عملية كيميائية".

وختمت رسالتها بكلمات ملهمة: "أثناء كتابة كل أغنية، كنت أُعيد بناء نفسي. ومع كل نغمة تنبعث مني، تحوّلت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة".