بالفيديو - شاكيرا ترقص الدبكة اللبنانية وتتكلم باللغة العربية

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مشيدين برقص شاكيرا واشارتها لأصولها اللبنانية اكثر من مرة.
وأعلنت شاكيرا أنها ستُطلق ألبومها الجديد بعنوان "Women No Longer Cry" في 22 من شهر آذار المقبل، اذ نشرت الفنانة صورًا من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وشاركت رسالة مؤثرة جمعتها بجمهورها. قالت: "ألبومي الجديد، الذي سيبصر النور في 22 من آذار، هو نتاج تعاوني معكم جميعًا، مع مجموعتي من الذئاب، أي فانزاتي، اللواتي كنَّ بجانبي في كل مرحلة من مراحل رحلتي. إن صنع هذا العمل كانت عملية كيميائية".
وختمت رسالتها بكلمات ملهمة: "أثناء كتابة كل أغنية، كنت أُعيد بناء نفسي. ومع كل نغمة تنبعث مني، تحوّلت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة".
View this post on Instagram
A post shared by Live Love Lebanon | Beirut 🇱🇧 (@livelovebeirut)
A post shared by Live Love Lebanon | Beirut 🇱🇧 (@livelovebeirut)
تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لموجة من الانتقادات اللاذعة عقب نشرها مقطعا مصورا تظهر فيه وهي تتناول وجبة من سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" التي تندرج ضمن قائمة الشركات المقاطعة نصرة للشعب الفلسطيني، ما اضطرها إلى الاعتذار.
اختار الممثل السوري عابد فهد أن يُطلق لقب "الممثلة الأولى في سوريا" على الممثلة القديرة منى واصف، في إطار تقديره لإبداعها الفني. وفي حديثه خلال مشاركته في برنامج "هذا مكانك" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، أعرب فهد عن اعتقاده بأن النجمة كندة علوش تستحق جماهيرية أكبر من التي حازت عليها حاليًا، رغم تواجدها في مصر.
تحدثت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بكل جرأة عن استعدادها لمواجهة الموت بدون أي خوف، مؤكدة على أنها عاشت حياتها بطريقة ترضي الله تعالى. وفي إطلالتها على برنامج "عندي سؤال"، أكدت أنها لم تقترف أي تصرف يخالف شرع الله أو يسيء للبشر، مما يجعلها واثقة من مصيرها بعد الممات.