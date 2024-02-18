نادين نسيب نجيم ترد على الهجوم الذي تعرضت له وتعتذر: معكن حق ما تاخدوها شخصية

وفي التفاصيل، نشرت نجيم عبر خاصية "ستوري" في حسابها على منصة "إنستغرام"، خلال عودتها من دبي إلى لبنان، مقطعا مصورا أثناء تناولها وجبة "ماكدونالدز" قبل أن ترفع كأس المشروب الغازي لتظهر شعار الشركة.

هذا الفيديو، سبب هجوما كبيرا على نادين، اذ شكك البعض بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، لافتين إلى أن ترويجها للشركة يحمل في طياته نوعا من عدم التعاطف في الفلسطينيين، وانقسمت ردود الأفعال بين مدافع ومهاجم.

وطالب بعضهم بمقاطعة مسلسلها "2024"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ما دفع نادين الى الخروج عن صمتها في سلسلة فيديوهات تعتذر من خلالها لجمهورها ومتابعيها، موضحة بعض الأمور بشأن موقفها من الأمر.

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