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نادين نسيب نجيم ترد على الهجوم الذي تعرضت له وتعتذر: معكن حق ما تاخدوها شخصية
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نادين نسيب نجيم ترد على الهجوم الذي تعرضت له وتعتذر: معكن حق ما تاخدوها شخصية

فن

2024-02-18 | 06:00
نادين نسيب نجيم ترد على الهجوم الذي تعرضت له وتعتذر: معكن حق ما تاخدوها شخصية
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم ترد على الهجوم الذي تعرضت له وتعتذر: معكن حق ما تاخدوها شخصية

تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لموجة من الانتقادات اللاذعة عقب نشرها مقطعا مصورا تظهر فيه وهي تتناول وجبة من سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" التي تندرج ضمن قائمة الشركات المقاطعة نصرة للشعب الفلسطيني، ما اضطرها إلى الاعتذار.

 

وفي التفاصيل، نشرت نجيم عبر خاصية "ستوري" في حسابها على منصة "إنستغرام"، خلال عودتها من دبي إلى لبنان، مقطعا مصورا أثناء تناولها وجبة "ماكدونالدز" قبل أن ترفع كأس المشروب الغازي لتظهر شعار الشركة.

هذا الفيديو، سبب هجوما كبيرا على نادين، اذ شكك البعض بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، لافتين إلى أن ترويجها للشركة يحمل في طياته نوعا من عدم التعاطف في الفلسطينيين، وانقسمت ردود الأفعال بين مدافع ومهاجم.

وطالب بعضهم بمقاطعة مسلسلها "2024"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ما دفع نادين الى الخروج عن صمتها في سلسلة فيديوهات تعتذر من خلالها لجمهورها ومتابعيها، موضحة بعض الأمور بشأن موقفها من الأمر.

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