توم كروز يرتبط رسمياً بعارضة أزياء شهيرة

وكان قد تم تداول شائعات حول علاقتهما في نهاية العام الماضي، ولكن تم تجديد الحديث عن العلاقة بعد مشاركتهما في حفل عشاء لدعم جمعية الإسعاف الجوي الخيرية في لندن، الذي أقيم في فندق رافلز الأسبوع الماضي، وشهد حضور الأمير ويليام كضيف شرف.





حضر كروز وخيروفا الحفل بشكل منفصل لتجنب عدسات الصحافة، إلا أن المصادر أكدت أنهما يقضيان وقتًا سويًا. على الرغم من ثروتهما، يفضل الثنائي قضاء وقت ممتع معًا من خلال أبسط الأشياء.





وأوضحت مصادر أخرى أن عائلة العارضة الروسية وأصدقائها على دراية جيدة بالعلاقة، مؤكدة أنهما أصبحا قريبين جدا في الأسابيع القليلة الماضية. ورغم أنها دائمًا يحرصان على عدم التقاط صور سويًا ونشرها، إلا أنهما يفضلان الحفاظ على خصوصيتهم.