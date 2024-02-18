اصالة تفاجئ معجبا في عيد ميلاده : يا روح قلبي انت

وفي التفاصيل، فاجأت أصالة أحد معجبيها بالحفل، حيث توجه الشاب بالنداء للنجمة أكثر من مرة، وأخبرها أن اليوم يصادف عيد ميلاده، وطلب منها تهنئة مباشرة عبر الميكروفون بهذه المناسبة.

من جهتها،، لم تكتفِ اصالة بمعايدته عبر الميكروفون، ولكنها توجهت له بمعايدة خاصة للغاية من خلال غنائها "عيد ميلاد سعيد" بطريقة طربية وباللهجة الإنجليزية، لتخرج الأغنية ببصمة أصالة الخاصة.

وقالت أصالة للمعجب: "كل سنة وأنت طيب وسالم حبيبي يا روح قلبي أنت الله يسعدك" قبل أن تُكمل وصلتها الغنائية المميزة في ليلتها الساهرة بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن هذا العام، وسط احتفاء عال من محبيها.