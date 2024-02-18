الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اصالة تفاجئ معجبا في عيد ميلاده : يا روح قلبي انت
اصالة تفاجئ معجبا في عيد ميلاده : يا روح قلبي انت
A-
A+

اصالة تفاجئ معجبا في عيد ميلاده : يا روح قلبي انت

فن

2024-02-18 | 08:02
اصالة تفاجئ معجبا في عيد ميلاده : يا روح قلبي انت
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اصالة تفاجئ معجبا في عيد ميلاده : يا روح قلبي انت

احيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2024 على مسرح ميدان الجنادرية، وابهرت الجمهور بإطلالة بدوية فخمة وأنيقة، كما فاجأت أحد متابعيها بأغنية كهدية في عيد ميلاده.

 

وفي التفاصيل، فاجأت أصالة أحد معجبيها بالحفل، حيث توجه الشاب بالنداء للنجمة أكثر من مرة، وأخبرها أن اليوم يصادف عيد ميلاده، وطلب منها تهنئة مباشرة عبر الميكروفون بهذه المناسبة.

من جهتها،، لم تكتفِ اصالة بمعايدته عبر الميكروفون، ولكنها توجهت له بمعايدة خاصة للغاية من خلال غنائها "عيد ميلاد سعيد" بطريقة طربية وباللهجة الإنجليزية، لتخرج الأغنية ببصمة أصالة الخاصة.

وقالت أصالة للمعجب: "كل سنة وأنت طيب وسالم حبيبي يا روح قلبي أنت الله يسعدك" قبل أن تُكمل وصلتها الغنائية المميزة في ليلتها الساهرة بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن هذا العام، وسط احتفاء عال من محبيها.

Image

اقرأ ايضا في فن

اروى تهاجم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها: مالي ومال الحيوانات المنوية لـ حسام حبيب؟
Play Play
08:35
Play

اروى تهاجم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها: مالي ومال الحيوانات المنوية لـ حسام حبيب؟

حلت الفنانة اليمنية أروى ضيفةً على هذه الحلقة من برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع مع الإعلامي علي ياسين على شاشة الجديدة.

08:35

اروى تهاجم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها: مالي ومال الحيوانات المنوية لـ حسام حبيب؟

حلت الفنانة اليمنية أروى ضيفةً على هذه الحلقة من برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع مع الإعلامي علي ياسين على شاشة الجديدة.

توم كروز يرتبط رسمياً بعارضة أزياء شهيرة
07:41

توم كروز يرتبط رسمياً بعارضة أزياء شهيرة

أعلن مصدر مقرب من النجم العالمي توم كروز، البالغ من العمر 61 عامًا، رسميًا عن ارتباطه بعارضة الأزياء الروسية ذات الجنسية البريطانية، إلسينا خيروفا، البالغة من العمر 35 عامًا.

07:41

توم كروز يرتبط رسمياً بعارضة أزياء شهيرة

أعلن مصدر مقرب من النجم العالمي توم كروز، البالغ من العمر 61 عامًا، رسميًا عن ارتباطه بعارضة الأزياء الروسية ذات الجنسية البريطانية، إلسينا خيروفا، البالغة من العمر 35 عامًا.

نانسي عجرم توقف حفلها في قبرص بسبب رجال الامن.. اليكم ما حصل
Play
06:47
Play

نانسي عجرم توقف حفلها في قبرص بسبب رجال الامن.. اليكم ما حصل

أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مساء امس السبت، حفلاً فنيًا في جزيرة قبرص وسط حضور جماهيري حاشد، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تداولها الجمهور من اجواء الحفل.

06:47

نانسي عجرم توقف حفلها في قبرص بسبب رجال الامن.. اليكم ما حصل

أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مساء امس السبت، حفلاً فنيًا في جزيرة قبرص وسط حضور جماهيري حاشد، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تداولها الجمهور من اجواء الحفل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024