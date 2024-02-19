دريد لحام يعلق على قرار اعتزال عادل امام وهذا ما قاله عن زوجته

رفض الفنان السوري دريد لحام عن القرار الذي اتخذه الفنان المصري عادل إمام باعتزال التمثيل في عيد ميلاده وتمنى أن يمنّ الله عليه بالصحة، وأن لا يخونه جسده.

وفي التفاصيل، علق الفنان السوري في حديث خاص مع موقع "فوشيا"، على قرار الفنان المصري عادل إمام اعتزال التمثيل، رافضا ذلك، ومؤكدا أنه على الفنان ألا يعتزل إلا في حال تدهور حالته الصحية.

ولم ينس الفنان السوري دريد لحام الحديث عن زوجته هالة التي ترافقه بشكل دائم في جميع تكريماته وأعماله، مبديا حبه العميق لها، والذي يزداد كلما تقدم الثنائي في العمر.

واعترف دريد بإقدامه على "الطيش" خلال مرحلة الزواج في سن الشباب، والتي دفعت زوجته لطلب "الطلاق"، لكنه رفض الابتعاد عنها.



