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دريد لحام يعلق على قرار اعتزال عادل امام وهذا ما قاله عن زوجته
دريد لحام يعلق على قرار اعتزال عادل امام وهذا ما قاله عن زوجته
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دريد لحام يعلق على قرار اعتزال عادل امام وهذا ما قاله عن زوجته

فن

2024-02-19 | 08:22
دريد لحام يعلق على قرار اعتزال عادل امام وهذا ما قاله عن زوجته
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Aljadeed
دريد لحام يعلق على قرار اعتزال عادل امام وهذا ما قاله عن زوجته

رفض الفنان السوري دريد لحام عن القرار الذي اتخذه الفنان المصري عادل إمام باعتزال التمثيل في عيد ميلاده وتمنى أن يمنّ الله عليه بالصحة، وأن لا يخونه جسده.

وفي التفاصيل، علق الفنان السوري في حديث خاص مع موقع "فوشيا"، على قرار الفنان المصري عادل إمام اعتزال التمثيل، رافضا ذلك، ومؤكدا أنه على الفنان ألا يعتزل إلا في حال تدهور حالته الصحية.
ولم ينس الفنان السوري دريد لحام الحديث عن زوجته هالة التي ترافقه بشكل دائم في جميع تكريماته وأعماله، مبديا حبه العميق لها، والذي يزداد كلما تقدم الثنائي في العمر.
واعترف دريد بإقدامه على "الطيش" خلال مرحلة الزواج في سن الشباب، والتي دفعت زوجته لطلب "الطلاق"، لكنه رفض الابتعاد عنها.

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