بالفيديو- هيفاء وهبي تجلس في أحضان إحدى المعجبات من حفلها في دبي

وفي التفاصيل، تألقت هيفا في الحفل بجمبسوت ضيق أظهر رشاقتها، وانتشرت فيديوهات من الحفل حيث ظهرت هيفا ترقص بانسجام على إيقاع أغنياتها.
كما انتشر مقطع فيديو لـ هيفاء بدت فيه وهي تجلس في أحضان إحدى المعجبات وكأنها تستريح خلال الحفل.
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تعرض الفنان المصري عمرو دياب لموجة انتقاد كبيرة بسبب طريقة حديثه مع سائقه خلال تواجده في دار الاوبرا المصرية امس لإحياء أولى حفلات "ليالي سعودية- مصرية".
رفض الفنان السوري دريد لحام عن القرار الذي اتخذه الفنان المصري عادل إمام باعتزال التمثيل في عيد ميلاده وتمنى أن يمنّ الله عليه بالصحة، وأن لا يخونه جسده.
علق الفنان المصري عمرو مصطفى على منشور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي كشف فيه عن تصالحه مع الفنان عمرو دياب، بعد سنوات من الخلاف والمنازعات.