بالفيديو- هيفاء وهبي تجلس في أحضان إحدى المعجبات من حفلها في دبي

وفي التفاصيل، تألقت هيفا في الحفل بجمبسوت ضيق أظهر رشاقتها، وانتشرت فيديوهات من الحفل حيث ظهرت هيفا ترقص بانسجام على إيقاع أغنياتها.

كما انتشر مقطع فيديو لـ هيفاء بدت فيه وهي تجلس في أحضان إحدى المعجبات وكأنها تستريح خلال الحفل.