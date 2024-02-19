عمرو دياب يغضب الجمهور بسبب ما قاله لـ سائقه الخاص

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ عمرو دياب بعد نهاية الحفل، وهو في طريقه نحو السيارة للمغادرة، حيث احاطه المعجبين لالتقاط صور تذكارية معه.
الا ان عمرو دياب علق قائلا: "يا عم إرحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟"، ما أثار غضب الكثير من المتابعين.
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أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا حفلا في دبي حيث غنت أجمل أغانيها.
رفض الفنان السوري دريد لحام عن القرار الذي اتخذه الفنان المصري عادل إمام باعتزال التمثيل في عيد ميلاده وتمنى أن يمنّ الله عليه بالصحة، وأن لا يخونه جسده.
علق الفنان المصري عمرو مصطفى على منشور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي كشف فيه عن تصالحه مع الفنان عمرو دياب، بعد سنوات من الخلاف والمنازعات.