عمرو دياب يغضب الجمهور بسبب ما قاله لـ سائقه الخاص

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ عمرو دياب بعد نهاية الحفل، وهو في طريقه نحو السيارة للمغادرة، حيث احاطه المعجبين لالتقاط صور تذكارية معه.

الا ان عمرو دياب علق قائلا: "يا عم إرحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟"، ما أثار غضب الكثير من المتابعين.