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فادي ابراهيم يكشف تطورات حالته الصحية وهكذا علق على الشائعات التي طالته
فادي ابراهيم يكشف تطورات حالته الصحية وهكذا علق على الشائعات التي طالته
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فادي ابراهيم يكشف تطورات حالته الصحية وهكذا علق على الشائعات التي طالته

فن

2024-02-20 | 04:31
فادي ابراهيم يكشف تطورات حالته الصحية وهكذا علق على الشائعات التي طالته
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Aljadeed
فادي ابراهيم يكشف تطورات حالته الصحية وهكذا علق على الشائعات التي طالته

طمأن الفنان اللبناني فادي إبراهيم الجمهور على حالته الصحية، حيث يتلقى العلاج منذ أشهر بعد بتر ساقة و3 أصابع من يده اليمنى جراء مضاعفات داء السكي وغسيل الكلى.

وفي التفاصيل، قال فادي إبراهيم لـ"فوشيا" إنه سيبقى في المستشفى خلال هذه الفترة إلى حين تحسن وضعي الصحي، ولا يوجد وقت محدد لمغادرته، كما سيخضع للعلاج الفيزيائي بعد تركيب أطراف اصطناعية.

وبشأن مشاريعه المستقبلية، كشف الفنان اللبناني أنه تلقى أكثر من عرض للمشاركة في عمل درامي لا يتطلب منه تحريك كافة أطرافه، وتواصلت معه إحدى شركات الإنتاج اللبنانية بخصوص هذا الشأن.

وكشف فادي أن الممثلين أحمد الزين وعبد المجيد مجذوب يتواصلان معه باستمرار ويقدمان له الدعم المعنوي لمساعدته على تخطي أزمته الصحية.

وأشاد بدعم نقابة الممثلين اللبنانيين، وعلى رأسها النقيب نعمة بدوي، وعدد من الشخصيات التي تحاول الوقوف إلى جانبه خلال تواجده في المستشفى.

وعلق إبراهيم على الشائعات التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي ووفاته، بالقول: "لا أقرأ هذه الأخبار، أنا بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي. ولا أحب الثرثرة".

 

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