ستيفاني عطالله تحتفل بعيد الحب بين أحضان حبيبها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، بدت ستيفاني بإطلالة أنيقة بالأسود مع حبيبها الفنان جوزيف عبود الملقب بـ "زاف" وهما يحتفلان بعيد الحب، وظهرت في صور عدة طغى عليها اللون الأسود، وكانت سعيدة بين أحضانه.

يُذكر ان ستيفاني حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "كريستال"، وهي أطلقت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "بنت مبارح".