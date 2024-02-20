ستيفاني عطالله تحتفل بعيد الحب بين أحضان حبيبها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، بدت ستيفاني بإطلالة أنيقة بالأسود مع حبيبها الفنان جوزيف عبود الملقب بـ "زاف" وهما يحتفلان بعيد الحب، وظهرت في صور عدة طغى عليها اللون الأسود، وكانت سعيدة بين أحضانه.
يُذكر ان ستيفاني حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "كريستال"، وهي أطلقت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "بنت مبارح".
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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
تعرضت الفنانة المصرية ميرهان حسين للسرقة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء تواجدها داخل إحدى المباني السكنية تحت التأسيس في العاصمة القاهرة.
تم استبعاد مقدم البرامج الكوميدية باسم يوسف من فيلمه المنتظر "Superman: Legacy"؛ بقرار من المخرج الأمريكي جيمس غان وذلك بعد تضامن يوسف مع القضية الفلسطينيةوانتقاده لإسرائيل.
ضجت مواقع التواصل بمجموعة صور للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أثارت حالة من الجدل، بعد ظهورها رفقة مدون سفر إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص أخيراً.