الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد الحب بين أحضان حبيبها.. هكذا بدت
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد الحب بين أحضان حبيبها.. هكذا بدت
A-
A+

ستيفاني عطالله تحتفل بعيد الحب بين أحضان حبيبها.. هكذا بدت

فن

2024-02-20 | 06:54
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد الحب بين أحضان حبيبها.. هكذا بدت
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد الحب بين أحضان حبيبها.. هكذا بدت

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله صورا جديدة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، بدت ستيفاني بإطلالة أنيقة بالأسود مع حبيبها الفنان جوزيف عبود الملقب بـ "زاف" وهما يحتفلان بعيد الحب، وظهرت في صور عدة طغى عليها اللون الأسود، وكانت سعيدة بين أحضانه.

يُذكر ان ستيفاني حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "كريستال"، وهي أطلقت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "بنت مبارح".

اقرأ ايضا في فن

تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة.. اليكم التفاصيل
09:57

تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة.. اليكم التفاصيل

تعرضت الفنانة المصرية ميرهان حسين​ للسرقة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء تواجدها داخل إحدى المباني السكنية تحت التأسيس في العاصمة القاهرة.

09:57

تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة.. اليكم التفاصيل

تعرضت الفنانة المصرية ميرهان حسين​ للسرقة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء تواجدها داخل إحدى المباني السكنية تحت التأسيس في العاصمة القاهرة.

اول تعليق من باسم يوسف بعد استبعاده من فيلم "سوبرمان" بسبب دعمه لفلسطين
08:51

اول تعليق من باسم يوسف بعد استبعاده من فيلم "سوبرمان" بسبب دعمه لفلسطين

تم استبعاد مقدم البرامج الكوميدية باسم يوسف​ ​من فيلمه المنتظر "Superman: Legacy"؛ بقرار من المخرج الأمريكي جيمس غان وذلك بعد تضامن يوسف مع القضية الفلسطينية​وانتقاده لإسرائيل.

08:51

اول تعليق من باسم يوسف بعد استبعاده من فيلم "سوبرمان" بسبب دعمه لفلسطين

تم استبعاد مقدم البرامج الكوميدية باسم يوسف​ ​من فيلمه المنتظر "Superman: Legacy"؛ بقرار من المخرج الأمريكي جيمس غان وذلك بعد تضامن يوسف مع القضية الفلسطينية​وانتقاده لإسرائيل.

أول تعليق لـ نانسي عجرم بعد انتشار صور لها مع بلوغر "إسرائيلي" في قبرص
06:48

أول تعليق لـ نانسي عجرم بعد انتشار صور لها مع بلوغر "إسرائيلي" في قبرص

ضجت مواقع التواصل بمجموعة صور للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أثارت حالة من الجدل، بعد ظهورها رفقة مدون سفر إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص أخيراً.

06:48

أول تعليق لـ نانسي عجرم بعد انتشار صور لها مع بلوغر "إسرائيلي" في قبرص

ضجت مواقع التواصل بمجموعة صور للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أثارت حالة من الجدل، بعد ظهورها رفقة مدون سفر إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص أخيراً.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024