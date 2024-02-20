اول تعليق من باسم يوسف بعد استبعاده من فيلم "سوبرمان" بسبب دعمه لفلسطين

وفي اول تعليق له على الامر، قال يوسف إن الشخصية التي كان سيجسدها في الفيلم حُذفت بعد المقابلة التي أجراها في برنامج بيرس مورغن، مؤكدا ان تصريحاته هي سبب استبعاده.

وأضاف أنه يتفهم قرار إلغاء شخصيته من الفيلم من قبل صناع القرار، وتابع كلامه: "إذا كنتُ عربياً مسلماً، وكنت رئيساً لشركة Warner Bros، فلن أرغب في أن يظهر شخص مؤيد للصهيونية أو مؤيد لإسرائيل في فيلمي إذا هاجم شعبي. هذا هو الشيء الذي نحتاج إلى تحليله: عندما أهاجم إسرائيل، فإنني أهاجم سياستها ولا أهاجم الشعب اليهودي."