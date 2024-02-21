امل عرفة وديمة قندلفت وشكران مرتجى تنعين ثناء الدبسي بتأثر

وبعد انتشار الخبر الحزين، نعى عدد كبير من النجوم والفنانين السوريين الممثلة الراحلة، ابرزهم الممثلة السورية امل عرفة التي نشرت على حسابها عبر منصة "اكس" صورة لـ ثناء الدبسي، وارفقتها بالتعليق التالي: "لا عزاء يكفي عندما تغيب هذه السيدة.. لم أرَ فيها خلال كل مرحلة التقائي بها إلا النبل والأخلاق الرفيعة والحنية الحقيقية.. عزائي الكبير لزوجها أستاذنا سليم صبري ولابنتها رفيقة الايام الحلوة والاكتشاف والدهشة الفنانة يارا صبري ولأخوتها جميعاً، ولخالتهم السيدة ثراء دبسي".وتابعت امل عرفة: "إذن.. رحلت الراقية سناء دبسي.. الحزن كبير جداً .. أتمنى لك رحمات واسعة تستحقينها من رب الوجود.. وداعا".من جهتها، الممثلة السورية ديمة قندلفت نعت الفنانة الراحلة بتغريدة على حسابها عبر "اكس"، اذ قالت: "ايضاً وايضاً ..نودع اليوم قامة فنية استثنائية.. ثناء الدبسي ليكن ذكرك مؤبدا.. أحر التعازي للعائلة الكريمة".امام الممثلة السورية شكران مرتجى، فقد نشرت صورة للممثلة الراحلة على حسابها عبر انستغرام، علقت عليها بالقول: "صباح بلا ثناء؟!! صباح مؤلم حزين.. الراقية الدافئة في أقسى أيام البرد الإنساني؟؟؟؟ ثناء بإسمك الكبير أي كلام للحديث عنك قليل كما قلتِ لي آخر مره.. بحبك كتير رح قلك بحبك كتير".وتابعت: "يارا صديقتي، أختي، مصابك كبير أعلم، ليتني أستطيع حمل هذا الحزن معكِ ليتني أستطيع أن أخذك في قلبي الآن لأخفف عنك، ولكن الله معك وماهر وأبناءك وكل الأحبة"، مضيفة: "صبرك الله أنتي وريم وثائر والسيدة ثراء دبسي والأستاذ الكبير سليم صبري على فقدان حبيبته.. إنالله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء".