احلام تثير الجدل بسبب مساندتها لرجل طلّق زوجته بسبب فنجان قهوة

هذه التغريدات، ردًا على قرار رجل بالانفصال عن زوجته، الذي اتُخذ بسبب رفضها تحضير القهوة له وللضيوف القادمين.

في التفاصيل، تداولت إحدى الصفحات الاجتماعية، مشكلة نشبت بين الزوجين بسبب استقبال الضيوف في المنزل، حيث رفضت الزوجة إعداد القهوة، ما دفع الزوج إلى قرار الانفصال بشكل نهائي.

من جهتها، أعادت أحلام نشر هذه التغريدة وأعربت عن دعمها للرجل، مُنتقدةً تصرف الزوجة واصفةً إياه بأنه إهانة لزوجها.

وأكدت أحلام أن المرأة يجب أن تحترم وتدلل زوجها، مشيرةً إلى أنها تتعامل بنفس الطريقة حتى إذا كانت مريضة. وفي تعليقها على القضية، دعت للرجل المتضرر، معتبرة أنه يستحق الاحترام والتقدير. وختمت تعليقها بتأكيد أهمية الاحترام في العلاقة الزوجية.

وانقسمت آراء المتابعين حيال تصريحات أحلام، حيث هاجمها البعض بسبب دعمها للزوج في قرار الطلاق بسبب القهوة. على جانب آخر، دافعت أحلام عن وجهة نظرها، مؤكدة أن التصرفات غير الملائمة تشكل تحدٍ في الحياة الزوجية.