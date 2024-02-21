بالصور- تعرفوا الى سائق عمرو دياب الذي وصفه بكلمات نابية

فحينها، اندلعت مشادة بين عمرو دياب وسائقه حمادة سنوسي، خلال حفل في غولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حين قام أحد المعجبين بعمرو دياب بدخول المسرح لالتقاط صورة معه، وعلى الرغم من محاولات الحراس والسائق لمنعه، إلا أن عمرو دياب تدخل شخصيًا واعتدي على سائقه بالضرب، ثم التقط صورة مع المعجب وقبله واحتضنه.

فيما بعد، أوضح سائق عمرو دياب، حمادة سنوسي، أنه والفنان يمتلكان علاقة قوية تمتد لأكثر من 15 عامًا، وأنهما يعتبران بمثابة أشقاء. وأشار إلى أن الهضبة لم يكن يقصد إهانته في تلك اللحظة، بل كان يحاول ببساطة إبعاده عن الموقف لالتقاط الصورة مع المعجب، مؤكدًا أن هذه التصرفات كانت تهدف إلى حماية سلامة الفنان والتفاعل بإيجابية مع الجمهور.