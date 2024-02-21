فيديو مؤثر لـ محمد قنوع من كواليس المشهد الاخير قبل وفاته

وظهر محمد في الفيديو، وهو سعيد جدا ويضحك خلال تواجده في الكواليس، الامر الذي اثار تفاعلا من الجمهور، الذين عبروا عن محبتهم للممثل الراحل، واستذكروا أعماله.

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