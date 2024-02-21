فيديو مؤثر لـ محمد قنوع من كواليس المشهد الاخير قبل وفاته

وظهر محمد في الفيديو، وهو سعيد جدا ويضحك خلال تواجده في الكواليس، الامر الذي اثار تفاعلا من الجمهور، الذين عبروا عن محبتهم للممثل الراحل، واستذكروا أعماله.
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نشر محمد وزيري ، مدير أعمال الفنانة اللبنانية السابق لـ هيفاء وهبي ، صورة له عبر حسابه الرسمي، أثارت الكثير من الجدل، وذلك بعد سجنه العام الماضي.
بعد الجدل الذي أثاره فيديو يظهر الفنان المصري عمرو دياب الذي وصف خلاله سائقه بـ "الحيوان"، استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادثة سابقة تعود إلى عام 2018، جمعت الفنان المصري مع سائقه ايضا.
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جدلاً واسعًا عبر منصة اكس، خلال الساعات الماضية، بسبب سلسلة من التغريدات التي نشرتها.