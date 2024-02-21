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اول تعليق لـ مدير اعمال هيفاء وهبي السابق بعد خروجه من السجن بتهمة الاحتيال عليها
اول تعليق لـ مدير اعمال هيفاء وهبي السابق بعد خروجه من السجن بتهمة الاحتيال عليها
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اول تعليق لـ مدير اعمال هيفاء وهبي السابق بعد خروجه من السجن بتهمة الاحتيال عليها

فن

2024-02-21 | 05:51
اول تعليق لـ مدير اعمال هيفاء وهبي السابق بعد خروجه من السجن بتهمة الاحتيال عليها
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Aljadeed
اول تعليق لـ مدير اعمال هيفاء وهبي السابق بعد خروجه من السجن بتهمة الاحتيال عليها

نشر محمد وزيري ، مدير أعمال الفنانة اللبنانية السابق لـ هيفاء وهبي ، صورة له عبر حسابه الرسمي، أثارت الكثير من الجدل، وذلك بعد سجنه العام الماضي.

وظهر محمد وزيري في الصورة بتغير كبير في وجهه، إذ بدا كأنه فقد بعضاً من وزنه، كما اعلن من خلال الصورة، خروجه من السجن، وعودته للحياة الطبيعية، ما أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن مصير قضيته مع هيفاء وهبي.

وكتب محمد وزيري تعليقاً على الصورة جاء فيه: "كلما عرفت نفسك أكثر وعرفت ما تريد، قلّلت من الأشياء التي تزعجك".

يذكر أن محمد وزيري كان قد سجن بتهمة الاحتيال وسرقة أموال و"خيانة الأمانة"، على موكلته هيفا وهبي.

وكان قد صدر قرار قضائي العام الماضي، بالتحفظ على أمواله وسجنه 5 سنوات، بعد اتهام هيفاء وهبي له، وتقديم بلاغات، واصدار محاضر رسمية.

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