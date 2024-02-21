ميس حمدان تكشف سبب ابتعادها عن الفن لـ 5 سنوات

وفي التفاصيل، قالت ميس إنها غابت عن جمهورها لمدة خمس سنوات لظروف تخصّها، مؤكدةً أنها تحاول العودة الى الساحة الفنية خطوةً بخطوة، والبداية كانت من خلال مشاركتها في فيلم "السيستم".هذا وأكدت ميس حمدان أنها تتحضّر لفيلم جديد مع رنا رئيس ومحمد كيلاني بعنوان "أسود ألوان"، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور.