لهذا السبب بكى رامي صبري في أغنيته الجديدة

وفي التفاصيل، قال رامي: "هي أغنية مختلفة في كل حاجة لم تُقدم من قبل، سواء المزيكا أو الكلام، وأنا بغنّيها حسيت إني بعمل حاجة جديدة وتليق بكل الحالات التي يعيشها أي شخص سواء وفاة قريب منك أو حبيبتك انفصلت عنك".وتابع: "أنا شخصياً بكيت وأنا بسمعها لتذكّري شقيقي الراحل كريم، وهي بتلمس نقطة الفراق، وحتى كنت أريد تصويرها وكأن شخص عزيز عليّ توفى ولكن المخرج قال لي الأغنية كئيبة كفاية، فصوّرناها فيديو كليب عن انفصال حبيبين".