اول ظهور لـ يارا صبري بعد وفاة والدتها ثناء دبسي وتنعاها بكلمات مؤثرة

ونشرت يارا، عبر انستغرام، ورقة النعي الخاصة بوالدتها، دون ان تزيد اي تعليق، والتي افادت بأن وداع الفنانة الراحلة ثناء دبسي سيكون يوم غد الخميس العشرين من شباط من مشفى الطب الجراحي في العاصمة السورية دمشق وسيصلى على جثمانها في جامع "لا لا باشا" عقب صلاة الظهر ثم توارى الثرى في مقبرة الحرش الكبير في منطقة المهاجرين في دمشق.

فيما قالت العائلة أنها ستتقبل العزاء يوم الجمعة فقط في صالة نقابة الفنانين بدمشق من الساعة الخامسة وحتى الثامنة والنصف مساء.

وكانت الفنانة القديرة ثناء دبسي قد توفيت يوم أمس عمر ناهز الثالثة والثمانين عاماً بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق.