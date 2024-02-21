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فراس إبراهيم يوثق آخر ظهور للراحلة ثناء دبسي
فراس إبراهيم يوثق آخر ظهور للراحلة ثناء دبسي
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فراس إبراهيم يوثق آخر ظهور للراحلة ثناء دبسي

فن

2024-02-21 | 10:06
فراس إبراهيم يوثق آخر ظهور للراحلة ثناء دبسي
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Aljadeed
فراس إبراهيم يوثق آخر ظهور للراحلة ثناء دبسي

وثّق الممثل السوري فراس إبراهيم، آخر ظهور للممثلة الراحلة ثناء دبسي وزوجها الممثل سليم صبري، من منزلهما الكائن في دمشق، وهي تتبادل أطراف الحديث معهما.

وفي التفاصيل، نشر إبراهيم على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه ثناء بملامح متعبة مع وجود صعوبة في نطق الكلام، إذ كانت تشرح قصة بعض الصور المعلقة على حائط منزلهما، بينها صورة شخصية خاصة بها رسمتها لها شقيقة صبري البالغة من العمر 93 عامًا.
وأشارت إلى صورة أخرى جمعتها بزوجها صبري في "سيدي بوسعيد" في تونس، وهما على شاطئ البحر، ليؤكد إبراهيم أنها أقدم صورة شاهدها في منزلهما الذي كان يتردد إليه منذ الصغر.

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