فراس إبراهيم يوثق آخر ظهور للراحلة ثناء دبسي

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A post shared by Firas Ibrahim فراس إبراهيم (@firasibrahimk)
A post shared by Firas Ibrahim فراس إبراهيم (@firasibrahimk)
كتبت الممثلة السورية يارا صبري اول تعليق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة والدتها الممثلة ثناء دبسي، التي توفيت امس الثلاثاء.
كشفت الفنانة رنا رئيس عن طقوسها الخاصة في "عيد الحب"، مؤكدةً أنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية لأنها خط أحمر.
حلّ الفنان المصري رامي صبري، ضيفاً على برنامج "أجمد 7" الذي تقدّمه المذيعة جيهان عبد الله عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، حيث كشف عن تفاصيل آخر أعماله الفنية، وسر نجاح أغنيته الأخيرة "بين الحيطان"، والسبب الذي دفعه للبكاء عند سماعها.