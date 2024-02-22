شاهدوا فخامة عيد ميلاد بطلة الخائن مرام علي.. رقصت بطريقة ملفتة أمام النجوم

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمرام من عيد ميلادها، ظهرت وهي ترقص على الطاولة بعفوية تامة امام الحضور وترتدي جامبسوت ضيق باللون البنفسجي، وأمامها قالب حلوى كبير باللون الفضي.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، معبرين عن حبهم لمرام، ومتمنين لها عاماً سعيد، وكان عدد كبير من نجوم سوريا ولبنان في المناسبة من ضمنهم الفنانة السورية هبة نور والفنانة باميلا الكيك وريتا حرب، والفنان اللبناني نيكولا معوض وغيرهم.