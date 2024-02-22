شاهدوا فخامة عيد ميلاد بطلة الخائن مرام علي.. رقصت بطريقة ملفتة أمام النجوم

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمرام من عيد ميلادها، ظهرت وهي ترقص على الطاولة بعفوية تامة امام الحضور وترتدي جامبسوت ضيق باللون البنفسجي، وأمامها قالب حلوى كبير باللون الفضي.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو، معبرين عن حبهم لمرام، ومتمنين لها عاماً سعيد، وكان عدد كبير من نجوم سوريا ولبنان في المناسبة من ضمنهم الفنانة السورية هبة نور والفنانة باميلا الكيك وريتا حرب، والفنان اللبناني نيكولا معوض وغيرهم.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Ounousa.com | أنوثة (@ounousa)
تمت مشاركة منشور بواسطة Ounousa.com | أنوثة (@ounousa)
لم يتمالك الفنان الفلسطيني محمد عساف دموعه خلال حديثه عن العدوان الذي يحصل في قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.
هنأ المخرج طارق العريان للفنان المصري حسام حبيب، على أغنيته الجديدة "كدابة"، والتي طرحها قبل أيام قليلة عبر "يوتيوب" بالتعاون مع شركة "روتانا"، بعد سنوات طويلة من الغياب.
وثّق الممثل السوري فراس إبراهيم، آخر ظهور للممثلة الراحلة ثناء دبسي وزوجها الممثل سليم صبري، من منزلهما الكائن في دمشق، وهي تتبادل أطراف الحديث معهما.