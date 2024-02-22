محمد عساف يبكي على الهواء بسبب فلسطين: خجلان من نفسي

وفي التفاصيل، قال محمد عساف وهو يبكي في بودكاست "تخيل" الذي نُشر عبر اليوتيوب إنه يشعر بالخجل لأن الشعور بالعجز الذي يعيشه يجعله يحس بالعار؛ كونه غير قادر على تغيير أي شيء.
وتابع الفنان الفلسطيني بأنه يعيش منذ بدء الحرب على غزة بمشاعر مختلطة، وحالة عجز لم يسبق لها مثيل، معلقًا: "أنا خجلان من كل أهلنا في غزة، وخجلان من نفسي، وخجلانين من دموعنا، هؤلاء أهلنا".
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
إحتفلت بطلة مسلسل الخائن الفنانة السورية مرام علي الشهيرة بدور "تيا" في المسلسل، بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة خلال تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد كبير من النجوم.
هنأ المخرج طارق العريان للفنان المصري حسام حبيب، على أغنيته الجديدة "كدابة"، والتي طرحها قبل أيام قليلة عبر "يوتيوب" بالتعاون مع شركة "روتانا"، بعد سنوات طويلة من الغياب.
وثّق الممثل السوري فراس إبراهيم، آخر ظهور للممثلة الراحلة ثناء دبسي وزوجها الممثل سليم صبري، من منزلهما الكائن في دمشق، وهي تتبادل أطراف الحديث معهما.