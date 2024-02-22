سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها باطلالة باهرة وهذا ما قالته

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تمت مشاركة منشور بواسطة • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
تمت مشاركة منشور بواسطة • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
شارك الأمير الحسين بن عبدالله في تشييع والد زوجته الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف في العاصمة السعودية الرياض.
لا يزال خبر رحيل الفنانة السورية ثناء الدبسي يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشيعت اليوم الخميس جنازة الراحلة ، بحضور عدد من نجوم الفن في سوريا.
حذف المنتج والموزع الموسيقي محمد شفيق أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب من منصة "يوتيوب"، بعد أن نجح في إثبات اتهامه لحبيب بسرقة اللحن الخاص بأغنية "بياعة" التي قام بإنتاجها سابقًا للفنان الشاب محمود عز.