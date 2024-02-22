سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها باطلالة باهرة وهذا ما قالته

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلادها الـ(47)، الذي صادف يوم بإطلالة حمراء لفتت أنظار الجمهور.

وفي التفاصيل، ظهرت سيرين في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام بفستان باللون الأحمر، مكشوف عند منطقة البطن ومفتوح عند الساق والصدر، بينما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

ونسقت الفنانة اللبنانية إطلالتها مع أقراط كبيرة، ومكياج جريء، إذاعتمدت أحمر شفاه بنفس لون فستانها، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "مع تقدمي في العمر اليوم، أشعر بالامتنان لهبة الحياة وللأشخاص الرائعين الذين أستطيع مشاركة حياتي معهم. عيد ميلاد سعيد لي".