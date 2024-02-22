الأمير الحسين يشارك في جنازة والد الأميرة رجوة في الرياض

وفي التفاصيل، شارك الأمير الحسين في صلاة الجنازة في مسجد الإمام تركي بن عبدالله، ومن ثَمَّ في تشييع الجثمان في مقبرة العود.
وبعد الجنازة، حضر الأمير العزاء الذي أقيم في مجلس شقيق الفقيد المهندس سامي بن مساعد السيف في الرياض.
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