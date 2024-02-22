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الأمير الحسين يشارك في جنازة والد الأميرة رجوة في الرياض
الأمير الحسين يشارك في جنازة والد الأميرة رجوة في الرياض
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الأمير الحسين يشارك في جنازة والد الأميرة رجوة في الرياض

فن

2024-02-22 | 10:39
الأمير الحسين يشارك في جنازة والد الأميرة رجوة في الرياض
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Aljadeed
الأمير الحسين يشارك في جنازة والد الأميرة رجوة في الرياض

شارك الأمير الحسين بن عبدالله في تشييع والد زوجته الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف في العاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل، شارك الأمير الحسين في صلاة الجنازة في مسجد الإمام تركي بن عبدالله، ومن ثَمَّ في تشييع الجثمان في مقبرة العود.

وبعد الجنازة، حضر الأمير العزاء الذي أقيم في مجلس شقيق الفقيد المهندس سامي بن مساعد السيف في الرياض.

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