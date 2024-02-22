احمد ماضي في اقوى هجوم على اليسا ويدافع بقوة عن نانسي عجرم بعد صورتها مع "إسرائيلي"

حل الشاعر اللبناني احمد ماضي، ضيفًا في "بودكاست عالجديد" مع الاعلامية ياسمين بوذياب، في حلقة مليئة بالتصريحات الجريئة والقوية، والاسرار التي يكشفها احمد عن حياته الشخصية والفنية لاول مرة.



تحدث احمد ماضي في الحلقة عن طفولته، كما كشف تفاصيل علاقته بوالده الشاعر محمد ماضي الذين كان ملهمه الاول في كتابة الشعر، كاشفا اسرار اول حب في حياته بالاضافة الى اول شعر كتبه، ليردده لاول مرة على الهواء.

تحدث احمد ماضي عن علاقته بخطيبته السابقة الفنانة السورية ريم نصر الدين، كما ابدى رأيه بالزواج معتبرا انه مؤسسة فاشلة، ليكشف بعدها عن رأيه بالمساكنة ويؤكد انها شيء ضروري قبل الزواج لتحديد مصير علاقة الطرفين.

انفعل احمد ماضي في الحلقة بسبب الفنانة اللبنانية اليسا، مؤكدا انه لن يتعاون معها ابدا بعد الآن، كما هاجمها بقوة، ليكشف عن سر علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالفنان اللبناني زياد برجي، اذ قال إنه "ابن بيت" ويفتخر به وبصداقته.

في الحلقة ايضا، دافع احمد ماضي بقوة عن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد صورتها مع "بلوغر اسرائيلي"، وهاجم الفنانة الاماراتية احلام والفنان السوري الشامي، كما علق على تأجيل شيرين عبد الوهاب حفلها في لبنان.