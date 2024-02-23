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نانسي عجرم واليسا واصالة تهنئن السعودية بـ &quot;يوم التأسيس&quot;
نانسي عجرم واليسا واصالة تهنئن السعودية بـ "يوم التأسيس"
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نانسي عجرم واليسا واصالة تهنئن السعودية بـ "يوم التأسيس"

فن

2024-02-23 | 07:07
نانسي عجرم واليسا واصالة تهنئن السعودية بـ "يوم التأسيس"
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Aljadeed
نانسي عجرم واليسا واصالة تهنئن السعودية بـ "يوم التأسيس"

وجه نجوم الفن اللبنانيين والعرب رسائل تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 شباط، تحت شعار "يوم بدينا"، وسط احتفالات مختلفة في المملكة تستمر حتى الـ 26 من الشهر الحالي.

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس": "بيوم التأسيس تحية وحب كبير للمملكة العربية السعودية.. كل سنة ونجاحكن أكبر وصدى الإنجازات يوصل لكل أنحاء العالم".
من جهتها، قالت الفنانة السورية أصالة نصري: "خلقت لتكون أمّ لتحن عالدنيي كلها وتعبّي كلّ مطرح فاضي من الأمان لتداوي الجروح الصعبة"، مضيفة: "خلقت لتكون قلب بينبض بالحياة بحس فيها إني ببيتي وناسها أهلي وعمري ما شفت فيها غريب وكلّ الناس إخوة كلّ الناس طيبه كريمه فيهم خلطه جمعوا فيها كلّ معاني الإنسانيّه والبساطه والاعتزاز".
وختمت اصالة كلامها بالقول: "كلّ سنه وأنتِ وطن الخير فيكي كبرنا ومنك تعلّمنا الله يديمك ويقوّيكي وتبقي كبيره ومهمّه يا سعوديتنا العظيمة في يوم التأسيس أتمنّى لكِ دوام التوفيق".
اما الفنانة اللبنانية اليسا، فقد نشرت صورة لقادة سعوديين، علقت عليها بالقول: "يا رب تدوم المملكة بعزها لشعبها وناسها والمقيمين فيها وزوارها.. الله يعطيكن دوم الاستقرار والسلامة والازدهار والنجاح وتبقى المملكة العربية السعودية منارة للخير".

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