نانسي عجرم واليسا واصالة تهنئن السعودية بـ "يوم التأسيس"

بيوم التأسيس تحية وحب كبير للمملكة العربية السعودية. 🤍

كل سنة ونجاحكن أكبر وصدى الإنجازات يوصل لكل أنحاء العالم. 🇸🇦#يوم_التاسيس #السعودية — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 22, 2024 خلقت لتكون أمّ لتحن عالدنيي كلها وتعبّي كلّ مطرح فاضي من الأمان لتداوي الجروح الصعبه خلقت لتكون قلب بينبض بالحياة بحس فيها إني ببيتي وناسها أهلي وعمري ماشفت فيها غريب وكلّ الناس إخوه كلّ الناس طيبه كريمه فيهم خلطه جمعوا فيها كلّ معاني الإنسانيّه والبساطه والإعتزاز …

كلّ سنه… — Assala (@AssalaOfficial) February 22, 2024 يا رب تدوم المملكة بعزها لشعبها وناسها والمقيمين فيها وزوارها. الله يعطيكن دوم الاستقرار والسلامة والازدهار والنجاح وتبقى المملكة العربية السعودية منارة للخير #يوم_التأسيس_السعودي pic.twitter.com/Pnx96XmHyi — Elissa (@elissakh) February 22, 2024

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس": "بيوم التأسيس تحية وحب كبير للمملكة العربية السعودية.. كل سنة ونجاحكن أكبر وصدى الإنجازات يوصل لكل أنحاء العالم".من جهتها، قالت الفنانة السورية أصالة نصري: "خلقت لتكون أمّ لتحن عالدنيي كلها وتعبّي كلّ مطرح فاضي من الأمان لتداوي الجروح الصعبة"، مضيفة: "خلقت لتكون قلب بينبض بالحياة بحس فيها إني ببيتي وناسها أهلي وعمري ما شفت فيها غريب وكلّ الناس إخوة كلّ الناس طيبه كريمه فيهم خلطه جمعوا فيها كلّ معاني الإنسانيّه والبساطه والاعتزاز".وختمت اصالة كلامها بالقول: "كلّ سنه وأنتِ وطن الخير فيكي كبرنا ومنك تعلّمنا الله يديمك ويقوّيكي وتبقي كبيره ومهمّه يا سعوديتنا العظيمة في يوم التأسيس أتمنّى لكِ دوام التوفيق".اما الفنانة اللبنانية اليسا، فقد نشرت صورة لقادة سعوديين، علقت عليها بالقول: "يا رب تدوم المملكة بعزها لشعبها وناسها والمقيمين فيها وزوارها.. الله يعطيكن دوم الاستقرار والسلامة والازدهار والنجاح وتبقى المملكة العربية السعودية منارة للخير".