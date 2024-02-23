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ممثلة مصرية تنجو من الموت بأعجوبة.. إليكم ما حصل معها
ممثلة مصرية تنجو من الموت بأعجوبة.. إليكم ما حصل معها
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ممثلة مصرية تنجو من الموت بأعجوبة.. إليكم ما حصل معها

فن

2024-02-23 | 08:16
ممثلة مصرية تنجو من الموت بأعجوبة.. إليكم ما حصل معها
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Aljadeed
ممثلة مصرية تنجو من الموت بأعجوبة.. إليكم ما حصل معها

نجت الممثلة المصرية ريم سامي، وابنة شقيقها المخرج محمد سامي، من الموت عقب تعرّضهما لحادث سير مروّع صباح اليوم الجمعة، على طريق مطار العاصمة المصرية، القاهرة.

وبحسب ما قال والدها رجل الأعمال سامي عبد العزيز، في منشور أرفقه بصور للحادث على حسابه عبر "فيسبوك": "اللّهم لك الحمد والشكر والفضل والمنّة على ما أكرمتني به بنجاة ابنتي وحفيدتي من حادث عند عودتهما من المطار، حيث اصطدم السائق الذي يحمل الحقائب بالسيارة التي يركبونها من الخلف وأصاب حفيدتي برضوض في رأسها. ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".

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