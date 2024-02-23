ممثلة مصرية تنجو من الموت بأعجوبة.. إليكم ما حصل معها

وبحسب ما قال والدها رجل الأعمال سامي عبد العزيز، في منشور أرفقه بصور للحادث على حسابه عبر "فيسبوك": "اللّهم لك الحمد والشكر والفضل والمنّة على ما أكرمتني به بنجاة ابنتي وحفيدتي من حادث عند عودتهما من المطار، حيث اصطدم السائق الذي يحمل الحقائب بالسيارة التي يركبونها من الخلف وأصاب حفيدتي برضوض في رأسها. ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".