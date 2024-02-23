إلهام شاهين تكشف لأول مرة حقيقة اعتزالها وإنقاص وزنها بالأدوية

حلّت الفنانة المصرية إلهام شاهين، ضيفةً على برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدّمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090، حيث تحدثت عن مشوارها الفني.



وفي الحلقة، أكدت إلهام شاهين أن فكرة الاعتزال لم تخطر في بالها من قبل، مضيفة: "أنا احترم تاريخ المرأة المصرية لأنه أقوى تاريخ للمرأة في الكون، وأول امرأة تحكم في التاريخ هي الملكة حتشبسوت، ويسري الجندي جابلي مسلسل عن شجرة الدر وقالوا الأعمال التاريخية بتتكلف كتير أوي ومعرفناش نعمله، زي ما حصل في فيلم حتشبسوت".

اما عن مدى رضاها عما قدّمته من أعمال خلال مشوارها الفني، فقد قالت الهام شاهين: "مش ممكن أكون راضية 100% عن كل ما قدّمته، وبدايتي كانت قوية جداً وأفلامي من أهم الأفلام في السينما المصرية، وفي فترة كان بيجيلي فيها أفلام كتير أكيد كان في إخفاقات، ولكن حتى الغلط بتعلّم منه، وعارفة إن إمكانياتي أكبر من ده".

