أول ظهور لـ نانسي عجرم في دبي بعد تقديم دعوى قضائية ضدها بسبب بلوغر "اسرائيلي"

وفي التفاصيل، تواجدت نانسي في أول ظهور لها خلال إيفنت تيفاني آند كو في دبي في أول ظهور لها بعد أن قدم أحد المحامين اللبنانيين دعوى قضائية ضدها أمام النيابة العامة العسكرية، بتهمة مخالفتها قانون مقاطعة "إسرائيل" بحسب ما أفاد موقع فوشيا.

وتضمنت الدعوى المقدمة ضد الفنانة نانسي عجرم بأن ظهورها مع المدون الإسرائيلي كان للمرة الثانية، وأتى بالتزامن مع العدوان الاسرئيلي على جنوب لبنان، وهو ما وثقته الصور المتداولة عبر مواقع التواصلالاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المحامي في بلاغه الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن ما قامت به نانسي يشكل "مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يحرّم أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، وبما أن قانون مقاطعة إسرائيل حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".