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ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية
ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية
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ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية

فن

2024-02-23 | 08:37
ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية
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Aljadeed
ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية

أكد الممثل التونسي ظافر العابدين، أنه لم يتقصد الزواج من امرأة أجنبية، ولم يتخذ هذه الخطوة لعدم تفضيله للنساء العربيات، بل كان الأمر مجرد قدر نصيب.

وخلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، أوضح ظافر العابدين أنه وجد في السيدة التي تزوجها الشريكة المناسبة له في التوقيت والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أنها تفهمه جيدًا، وأكد أن التفاهم هو العنصر الأساسي في الزواج، بغض النظر عن الجنسيات.
اما عن أكثر الأشياء التي يحرص على تعليمها لابنته، بيّن العابدين أنه يحثها على اتباع أحلامها وأن تسعى إلى تحقيقها، موضحا أنه من الممكن أن يتعرض الرجال للتحرش من النساء.
هذا وأشار ظافر العابدين إلى أنه يمكن للرجل أن يكون معجبًا بأكثر من امرأة في نفس الوقت، وهذا هو السبب في أنه قد يقرر الزواج من أكثر من شريكة، معلقا: "بنشوف العجب بحياتنا الواقعية، ولكن الأمر يختلف من شخص لآخر، والرجل يتعرض للتحرش".
 

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