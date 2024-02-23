ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية

وخلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، أوضح ظافر العابدين أنه وجد في السيدة التي تزوجها الشريكة المناسبة له في التوقيت والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أنها تفهمه جيدًا، وأكد أن التفاهم هو العنصر الأساسي في الزواج، بغض النظر عن الجنسيات.اما عن أكثر الأشياء التي يحرص على تعليمها لابنته، بيّن العابدين أنه يحثها على اتباع أحلامها وأن تسعى إلى تحقيقها، موضحا أنه من الممكن أن يتعرض الرجال للتحرش من النساء.هذا وأشار ظافر العابدين إلى أنه يمكن للرجل أن يكون معجبًا بأكثر من امرأة في نفس الوقت، وهذا هو السبب في أنه قد يقرر الزواج من أكثر من شريكة، معلقا: "بنشوف العجب بحياتنا الواقعية، ولكن الأمر يختلف من شخص لآخر، والرجل يتعرض للتحرش".