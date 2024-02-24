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اول تعليق لـ نانسي عجرم بعد صورتها مع "بلوغر إسرائيلي": وطنيتي لا تُمسّ
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اول تعليق لـ نانسي عجرم بعد صورتها مع "بلوغر إسرائيلي": وطنيتي لا تُمسّ

فن

2024-02-24 | 07:31
اول تعليق لـ نانسي عجرم بعد صورتها مع "بلوغر إسرائيلي": وطنيتي لا تُمسّ
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Aljadeed
اول تعليق لـ نانسي عجرم بعد صورتها مع "بلوغر إسرائيلي": وطنيتي لا تُمسّ

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها، لترد لأول مرة بشكل مباشر على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بسبب صورتها مع "بلوغر إسرائيلي"، كان قد التقطها معها على هامش حفلها في قبرص.

وفي منشور على حسابها عبر موقع فيسبوك، كتبت نانسي عجرم: "ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر.. الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين".
وتابعت نانسي: "شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم.. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان"، مضيفة: "ولكل حاقدٍ وعد، وعدٌ بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد. أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي".
وشددت نانسي في كلامها على ان بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة لن توقفها ولن ينال منها أي لاهثٍ وراء الأضواء".
وتابعت: "هدفي واضح، وطنيتي لا تُمسّ ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوةٍ من مسيرتي"، خاتمة كلامها بالقول: "ألقاكم في مواعيد نجاحٍ أخرى مقبلة بإذن الله.. لكم حبي ولهم دعاءٌ بالصبر".
 

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