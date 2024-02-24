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هشام جمال يكشف أثر خطوبة ليلى زاهر على حياته
هشام جمال يكشف أثر خطوبة ليلى زاهر على حياته
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هشام جمال يكشف أثر خطوبة ليلى زاهر على حياته

فن

2024-02-24 | 08:41
هشام جمال يكشف أثر خطوبة ليلى زاهر على حياته
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Aljadeed
هشام جمال يكشف أثر خطوبة ليلى زاهر على حياته

كشف الفنان المصري هشام جمال، الأثر الذي أحدثته خطوبته للفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر على حياته الشخصية.

وفي التفاصيل، نشر هشام على حسابه عبر "إنستغرام"، مجموعة صور جمعته بـ ليلى زاهر، حيث وجه عبرها رسالة أعرب فيها عن سعادته بعد أن تغيرت شخصيته منذ خطوبتهم، معلقا بالقول: "والله وارتبطت وبقيت بروّح أنا بتغير ولا إيه .. شطورة يا لولو".
هذا وكان هشام جمال قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة قناة DMC، وبحضور خطيبته ليلى زاهر، تفاصيل خطوبتهما، مؤكدا أن خبر قراءة الفاتحة تم تسريبه، وكان من المفترض أن يعلناه خلال حفل الخطوبة، والمقرر إقامته في موسم الصيف المقبل.
وتابع: "مكناش هنقول إن قراءة الفاتحة دلوقتي، والموضوع كان مقتصر على أسرتها وأسرتي فقط لا غير، وليلتها عرفت إن في تحضيرات وقولتلها إحنا جايين نتعرف، فهي قالتلي لأ دي حاجة بسيطة". وتابع: "في حد صوّر جوا البيت بدون إذن ونزّل ستوري والخبر انتشر، ولما الخبر اتسرب قولتلها برافو عليكي، ولكن ملومتش عليها علشان محسسهاش بالذنب".
اما عن تفاصيل وقوعهما في الحب، فقال هشام: "لما سافرنا لبنان لتصوير أغنية "كلمة أخيرة"، الأمور بدأت تتغير وبدأت أحس بمشاعر ناحية ليلى، وشوفت فيها حاجات إيجابية، حب ولذاذة ورقّة وأدب وتربية، كل المعطيات حلوة فحسيت بمشاعر ناحيتها".
 

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