شيرين عبد الوهاب تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها

كشفت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر، أنها لم تكن هناك غيرة من معجبات زوجها منذ بداية مشواره الفني، لكن حريتها أصبحت مقيدة حيث إنها أصبحت محط الأنظار.

