شيرين عبد الوهاب تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها

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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
كشف الفنان المصري هشام جمال، الأثر الذي أحدثته خطوبته للفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر على حياته الشخصية.
كشفت الممثلة المصرية مي عز الدين، عن السبب الذي دعاها للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وغيابها عن جمهورها لفترات طويلة.
كشفت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر، أنها لم تكن هناك غيرة من معجبات زوجها منذ بداية مشواره الفني، لكن حريتها أصبحت مقيدة حيث إنها أصبحت محط الأنظار.