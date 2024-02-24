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شيرين عبد الوهاب تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها
شيرين عبد الوهاب تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها
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شيرين عبد الوهاب تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها

فن

2024-02-24 | 08:49
شيرين عبد الوهاب تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها
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Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب وصولها إلى بيروت لإحياء حفلها المقرر لها مساء اليوم السبت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول شيرين إلى مطار بيروت في طائرة خاصة ظهرت فيه مرتدية شبشب، وبيجاما منزلية، كما تضمن الفيديو لقطات لها لدى وصولها إلى الفندق والجناح المخصص لها حيث زين ببالونات باللون الأحمر.
وهاجم بعض من المتابعين ظهور شيرين عبد الوهاب بهذا الزي، منتقدين إطلالاتها بملابس تشبه ملابس البيت أو البيجاما.

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