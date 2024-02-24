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باسم ياخور ونقاش تخطى الجرأة .. دافع عن النظام وأعلن: ما حدا يقرب على شخص الرئيس!
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باسم ياخور ونقاش تخطى الجرأة .. دافع عن النظام وأعلن: ما حدا يقرب على شخص الرئيس!

فن

2024-02-24 | 14:30
باسم ياخور ونقاش تخطى الجرأة .. دافع عن النظام وأعلن: ما حدا يقرب على شخص الرئيس!
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Aljadeed
باسم ياخور ونقاش تخطى الجرأة .. دافع عن النظام وأعلن: ما حدا يقرب على شخص الرئيس!

حل النجم السوري باسم ياخور ضيفا على برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

تحدث باسم عن مراحل عدة من حياته، والبداية كانت مع الوقوف على محطة الطفولة والقساوة التي عاشها في المدرسة والتي صنعت منه شخصا عدائيا في فترة المراهقة، ليتحدث عن وفاة والده الذي كسره، ساردا قصة حمله للوالد قبل رحيله وأثناء فترة مرضه حتى يشاهد مسلسل العربجي ويقدم له النصيحة اللازمة.

كشف ياخور عن موقفه السياسي المؤيد للنظام، ليرد على الهجوم الذي تعرض له في فترة الازمة السورية ووصفه بـ الشبيح" مؤكدا وبحسب قوله "ما حدا يقرب على شخص الرئيس!" كما وتحدث عن علاقته بالدين المسيحي والاسلامي.

تتابعون الآن حلقة جديدة من برنامج كتاب الشهرة مع النجم باسم ياخور على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

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