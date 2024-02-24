باسم ياخور عن قضية اللاجئين السوريين: الدول الكبرى آخدة قرار تظلها مستمرة بالدعس ..هل يؤيد عودتهم؟

أعلن باسم خلال الحلقة عن ثروته الخيالية مشيرا إلى أن ديما قندلفت هي نجمة سوريا الأولى اليوم، معتبرا نفسه نجم سوريا الاول بالكوميديا وأن تاج الوفاء تجاه الدراما السورية من نصيب تيم حسن. أكد باسم بانه لا مانع لديه من عودة أصالة إلى سوريا، لا بل يحترم فنها، كما كشف عن تعاونه نجوم معارضين مثل جمال سليمان ومكسيم خليل وما حصل بينهم في كواليس الاعمال التي جمعتهم! انفعل باسم على الهواء بسبب أسئلة علي المحرجة وبسبب تصريح زميلته ديما بياعة عن المـ ـثلية ! ليفاجئه زميله عبد المنعم عمايري بسؤال مؤثر على الهواء، وكذلك كل من شكران مرتجى وفادي صبيح.

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