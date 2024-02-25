صباح الجزائري تستقبل حفيدتها الجديدة: ولدت بنت روحي





وأعلنت صباح عن هذا الحدث السعيد من خلال منشور على حسابها في "إنستغرام"، حيث شاركت صورة تظهر يدها إلى جانب يد الطفلة الحديثة الولادة. أرفقت الصورة بتعليق يشير إلى أن وصول تولين جعلها تستعيد روح الحياة بشكل إيجابي وتشعر ببداية جديدة.





وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها العارمة بفرح حفيدتها، مشيرة إلى أن هذه التجربة تجعلها تشعر وكأنها ولدت من جديد، وأن قلبها عاد يدق بحب وسعادة. ووجهت التهاني لابنها كرم وزوجته حنين، معبرة عن أمنياتها بأن تكون حياة تولين مليئة بالسعادة وأن تحقق جميع أمانيها.

وجاء في تعليق صباح الجزائري: "

لأوّل مرّة بعد سنين

بعد ما جابتلي رشا حفيدين أخدولي قلبي وصارو هلق شباب

مبارح حسيت حالي ولدت بقلب جديد..صفحة بيضة

مبارح ولدت بنت روحي..إجت وعطتنا حياة وملّت قلوبنا حب للشفة

لأوّل مرّة بعد سنين بحس قلبي عم يدق و بشوف الحياة بتفاصيلها حلوة كتير

انتِ نعمة من الله تولين

الحمدلله إني عشت وشفتك

مبروك كرم وحنين..أحلى أب وأم

تربى بعزّكن ودلالكن ".





