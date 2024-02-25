اخبار عن انهيار دنيا بطمة في السجن ورفضها الطعام منذ ايام

في المقابل، اكد موقع "نواعم" أن كل هذه الأخبار ما هي إلا شائعات وهمية وأن دنيا تتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما يرتدد عن تعرضها لأزمة صحية داخل الحبس والتي يروج لها البعض من قبل مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الإجتماعي.

وعلمت نواعم أن دنيا بطمة سعيدة لدعم جمهورها ومساندته لها منذ اليوم الأول لقرار حبسها ومطالبتهم بالعفو الملكي.

من جهة اخرى، بدأت هيئة الدفاع الخاصة بدنيا بطمة خلال الفترة الماضية في الإجراءات السريعة لتقديم طلب العفو الملكي عنها بشكل رسمي، على أمل قبول الطلب وتبرأتها من القضية في أسرع وقت.