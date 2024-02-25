ميريام فارس تحتفل باليوم الوطني الكويتي

وكتبت ميريام على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عيد وطني وانتوا بخير يا حكام وشعب الكويت الحبيبة، انشالله بدوام التطور والإزدهار اليوم الوطني الكويتي".

وكانت قد إحتفلت ميريام بعيد ميلاد ابنها جايدن الثامن، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، وشاركت مقطع فيديو وثقت من خلاله أجواء الاحتفال، بحضور زوجها.

وأرفقت ميريام مقطع الفيديو بتعليق، أعربت فيه عن محبتها الكبيرة لإبنها البكر، وتمنت له أجمل الأمنيات.وكتبت ميريام في تعليقها: "من 8 سنين بلّشت غفّيك بين أيديي وحس بأسمى شعور بالدني. ينعاد عليك يا روح الماما".



