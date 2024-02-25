تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره: بعد اذنكم محتاج دعواتكم جداً

وكتب تامر حسني في منشور له: "صباح الخير على اغلى الناس .. معلش بعد اذنكم اقرأوا كلامي للاخر … (( نص شهر شعبان )) من النهارده لبكرا اعمالنا بتترفع لربنا يعني كلنا نلحق نستغفر و نطلب من ربنا يسامحنا .. محدش يتخيل انه عمل اخطاء كتير فمالوش عين يطلب لا لا لا مهما عملت اطلب حالاً و ياريت لو نصوم بكرا انا هعمل كده اي حد عنده شغل ياريت يفضي شوية وقت عشان يستغفر و يدعي كتير بقدر الامكان .. "





وتابع تامر: "اليوم ده ليه سحر و انا جربته كتير قبل كده و هتحسوا في قلوبكم ان في حاجه اتشالت من عليكم و بقيتوا مبسوطين اكتر ،، ادعوا بكل اللي تتمنوه اوي اويفرصه لاي حد عمل ذنب كبير غصب عنه او قاصد بس ندمان فرصه ان ربنا يسامحه دلوقتي بس نفتكره و نطلب منه يلا يا جماعه من دلوقتي لبكرا اعتبروا ان ده يوم بسنه كامله و جايز بكرم ربنا يبقى يوم بحياتك كلها اجتهدوا فيه اوي من صلاه من تصدق من ذكر من دعاء من صلة رحم."





واضاف: :" اليوم ده تقدر من خلاله تبدأ صفحه جديده مع نفسك و مع ربنا اوعى تحس انك بعيد و متسمعش كلام اي حد يقولك يا عم انت بتعمل و بتعمل قوله ملكش دعوه ليا ربنا هيحاسبني مش انت …. و نخلي عندنا يقين مش عادي ركزوا على كلمة يقين مش عادي ان ربنا سامعنا و هيستجيب لنا و هيحققلنا اللي بنتمناه واللي هيكون صالح لينا و هيسامحنا. عشان تفرق كتير اوي لو بتدعي و عندك يقين او معندكش بتفرق كتير اوي صدقوني ……و متنسوش تدعولي معاكم بعد اذنكم محتاج دعواتكم جداً".