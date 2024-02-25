شيرين تصرخ على معجبة خلال حفلها في بيروت وتعتذر من الجمهور اللبناني.. تصرف لافت منها تجاه حسام حبيب

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الجتماعي مقاطع فيديو من خلال حفلها ومن بينها فيديو يوثق لحظة قيام الفنانة شيرين بالتوجه نحو معجبة وهي تصرخ بوجهها وتسألتها: " انت بتصرخي ليه" حتى تجاوبها قائلةً: "لأني بحبك"، فقالت لها شيرين بصوت مرتفع: " انت كرهتيني في الحب".

ونشر الصحفي اللبناني ايلي مرعب مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، لحظة صعودها على مسرح الـ"فوروم دي بيروت"، وهي تعتذر شيرين للجمهور اللبناني بسبب تأجيل موعد الحفل كان سيقام في الـ17 من شباط الحالي، إلى السبت الـ24 من الشهر ذاته. وقالت: "أنا آسفة على اللي صار الأسبوع الماضي مش بإيدي، بس إنتوا نور عيوني إنتوا حبايب قلبي".

وفي نفس السياق، قامت شيرين عبد الوهاب قبل بدء الحفل أي في الكواليس، بخطوة مفاجئة كانت للبعض، حيث ظهرت وهي تؤدي أغنية "كدابة" التي طرحها طليقها الفنان حسام حبيب قبل أن يتم حذفها على يوتيوب، وبدت شيرين منسجمة مع الأغنية، وتتفحص إطلالتها أمام المرآة، بعد أن نسق لها مصفف الشعر طوني المندلق تسريحتها التي ظهرت فيها خلال الحفل.