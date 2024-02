وفي التفاصيل، اشتهرت باميلا بأدوارها المميزة في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من بينها شخصية "مونيبيني" في فيلم جيمس بوند "Never Say Never Again"، حيث تألقت إلى جانب النجم شون كونري.

وعلى الرغم من أن فيلم "Never Say Never Again" لم يكن جزءًا من سلسلة أفلام جيمس بوند الرسمية، إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا، وأضاف للفنانة الراحلة نكهة خاصة في عالم هذه الشخصية الشهيرة.