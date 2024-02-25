دعاوى قضائية ضد صناع أغنية حسام حبيب الجديدة "كدابة" بعد حذفها

وفي التفاصيل، قال الموزع والمنتج محمد شفيق، لـ"سيدتي" إنه تقدّم بدعوى قضائية ضد الملحن إسلام رفعت، متهماً إياه بالتشهير، بجانب دعوى قضائية أخرى ضد صُنّاع أغنية حسام حبيب "كدابة"، لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وسرقة "مذهب" لحن أغنية "بياعة".

ويأتي ذلك بعد أيام من الشكوى التي تقدم بها لإدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لتشابه اللحن، حتى تقرر حذفها من الموقع، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه، لاسيما وأنها أولى أعماله الإنتاجية في المجال الموسيقي.