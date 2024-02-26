كارمن لبس و صادق الصباح و باسم مغنية وغيرهم ينعون فادي ابراهيم : صنع ذاكرة لن تُنسى

في هذا السياق، قال المنتج صادق الصباح: "محزن رحيل الممثل اللبناني فادي ابراهيم في عزّ عطاءه وهو صاحب موهبة استثنائية وأداء فريد قدم من خلاله عشرات الأعمال التي تركت أثراً في الدراما اللبنانية. كل السلام لروحه والعزاء لعائلته الصغيرة والكبيرة".

من جهتها، كتبت الممثلة كارمن لبس عبر "إكس": "ما قادرة اكتب وعبّر، صعبة كتير".

وكتب الممثل باسم مغنية كتب:"النجم الأول صار بالسما".

اما الاعلامية رابعة الزيات فكتبت:" لم يكن عاديّاً ،كان استثنائيّاً في حضوره وابتسامته وموهبته …صنع ذاكرة لن تُنسى ،حزينٌ هذا الخبر".

كما كتب زوجها الاعلامي زاهي وهبي:" نجم الدراما اللبنانية وعلامتها الفارقة، فتى الشاشة الوسيم وصانع اللحظات المدهشة، الضاحك أبداً، فادي ابراهيم وداعاً".