الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كارمن لبس و صادق الصباح و باسم مغنية وغيرهم ينعون فادي ابراهيم : صنع ذاكرة لن تُنسى
كارمن لبس و صادق الصباح و باسم مغنية وغيرهم ينعون فادي ابراهيم : صنع ذاكرة لن تُنسى
A-
A+

كارمن لبس و صادق الصباح و باسم مغنية وغيرهم ينعون فادي ابراهيم : صنع ذاكرة لن تُنسى

فن

2024-02-26 | 04:35
كارمن لبس و صادق الصباح و باسم مغنية وغيرهم ينعون فادي ابراهيم : صنع ذاكرة لن تُنسى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كارمن لبس و صادق الصباح و باسم مغنية وغيرهم ينعون فادي ابراهيم : صنع ذاكرة لن تُنسى

فور اعلان خبر وفاته، سارع عدد من اصدقاء الفنان الراحل فادي ابراهيم ومن الممثلين والممثلات إلى نعيه والتعبير عن حزنهم لفقدانه.

في هذا السياق، قال المنتج صادق الصباح: "محزن رحيل الممثل اللبناني فادي ابراهيم في عزّ عطاءه وهو صاحب موهبة استثنائية وأداء فريد قدم من خلاله عشرات الأعمال التي تركت أثراً في الدراما اللبنانية. كل السلام لروحه والعزاء لعائلته الصغيرة والكبيرة".

من جهتها، كتبت الممثلة كارمن لبس عبر "إكس": "ما قادرة اكتب وعبّر، صعبة كتير".

وكتب الممثل باسم مغنية كتب:"النجم الأول صار بالسما".

اما الاعلامية رابعة الزيات فكتبت:" لم يكن عاديّاً ،كان استثنائيّاً في حضوره وابتسامته وموهبته …صنع ذاكرة لن تُنسى ،حزينٌ هذا الخبر".

كما كتب زوجها الاعلامي زاهي وهبي:" نجم الدراما اللبنانية وعلامتها الفارقة، فتى الشاشة الوسيم وصانع اللحظات المدهشة، الضاحك أبداً، فادي ابراهيم وداعاً".

 

اقرأ ايضا في فن

قصي خولي و ديمة قندلفت و سلاف فواخرجي ينعون فادي ابراهيم : روحك الحلوة رح تبقى معنا
06:48

قصي خولي و ديمة قندلفت و سلاف فواخرجي ينعون فادي ابراهيم : روحك الحلوة رح تبقى معنا

بكلمات مؤثرة، نعى كل من الفنانين السوريين قصي خولي و سلاف فواخرجي و ديمة قندلفت الممثل اللبناني الراحل فادي ابراهيم.

06:48

قصي خولي و ديمة قندلفت و سلاف فواخرجي ينعون فادي ابراهيم : روحك الحلوة رح تبقى معنا

بكلمات مؤثرة، نعى كل من الفنانين السوريين قصي خولي و سلاف فواخرجي و ديمة قندلفت الممثل اللبناني الراحل فادي ابراهيم.

صورة نادرة لـ فادي ابراهيم في شبابه.. هكذا بدا
06:32

صورة نادرة لـ فادي ابراهيم في شبابه.. هكذا بدا

لا زال خبر وفاة الفنان اللبناني القدير الراحل فادي إبراهيم الحزين يشكل صدمة للوسط الفني اللبناني والعربي.

06:32

صورة نادرة لـ فادي ابراهيم في شبابه.. هكذا بدا

لا زال خبر وفاة الفنان اللبناني القدير الراحل فادي إبراهيم الحزين يشكل صدمة للوسط الفني اللبناني والعربي.

هيفاء وهبي و نانسي عجرم و اليسا و مايا دياب تنعين فادي ابراهيم بكلمات مؤثرة
06:31

هيفاء وهبي و نانسي عجرم و اليسا و مايا دياب تنعين فادي ابراهيم بكلمات مؤثرة

نعت كل من الفنانات اللبنانيات نانسي عجرم و مايا دياب و هيفاء وهبي و اليسا الفنان الراحل فادي ابراهيم بكلمات مؤثرة.

06:31

هيفاء وهبي و نانسي عجرم و اليسا و مايا دياب تنعين فادي ابراهيم بكلمات مؤثرة

نعت كل من الفنانات اللبنانيات نانسي عجرم و مايا دياب و هيفاء وهبي و اليسا الفنان الراحل فادي ابراهيم بكلمات مؤثرة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024