أول تعليق من حسام حبيب بعد غناء شيرين عبد الوهاب "كدابة"

وفي التفاصيل، نشر حسم حبيب الفيديو الخاص بشيرين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "إنستغرام"، واضعا قلب حب.

وكانت شيرين قد فاجأت الجمهور عقب انتشار مقطع فيديو من كواليس حفلها في لبنان، مساء السبت، حيث ظهرت وهي تؤدي أغنية "كدابة" التي طرحها طليقها قبل أيام لكن تم حذفها على موقع "يوتيوب".