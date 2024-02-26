آخر ما قاله الراحل فادي ابراهيم وهو على سرير المستشفى

وكان فادي إبراهيم قد أعرب، خلال حديثه الأخير عن أمله بتخطي أزمته الصحية والعودة مجددا إلى الساحة الفنية من خلال مشاركته في عمل درامي لا يتطلب منه تحريك كافة أطرافه، وعلق: "تواصلت معي إحدى شركات الإنتاج اللبنانية بخصوص هذا الشأن".

وتوقع الراحل إبراهيم بقاءه في المستشفى لحين تحسن وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض خضوعه للعلاج الفيزيائي بعد تركيب أطراف اصطناعية.