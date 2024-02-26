آخر ما قاله الراحل فادي ابراهيم وهو على سرير المستشفى
كشف الراحل الممثل القدير فادي إبراهيم خلال مع "فوشيا"، عند تواجده في أحد مستشفيات بيروت، للعلاج من المضاعفات التي حصلت معه أخيراً، إثر معاناته منذ أشهر من داء السكري وغسيل الكلى، وأدت إلى بتر ساقه وأصبعين من يده اليمنى.
وكان فادي إبراهيم قد أعرب، خلال حديثه الأخير عن أمله بتخطي أزمته الصحية والعودة مجددا إلى الساحة الفنية من خلال مشاركته في عمل درامي لا يتطلب منه تحريك كافة أطرافه، وعلق: "تواصلت معي إحدى شركات الإنتاج اللبنانية بخصوص هذا الشأن".
وتوقع الراحل إبراهيم بقاءه في المستشفى لحين تحسن وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض خضوعه للعلاج الفيزيائي بعد تركيب أطراف اصطناعية.