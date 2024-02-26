هيفاء وهبي و نانسي عجرم و اليسا و مايا دياب تنعين فادي ابراهيم بكلمات مؤثرة

في هذا السياق، كتبت نانسي عجرم: "رحل فادي_ابراهيم وترك وراه تاريخ كبير من الأعمال اللي رح تبقى بذاكرتنا وبحياتنا ما مننساها. الله يرحمه ويصبّر أهله".

من جهتها، كتبت هيفاء وهبي: "خبر حزين وداعاً نجم الدراما اللبنانية فادي ابراهيم ألف رحمة لروحك، وأحرّ التعازي لأسرتك"

وكتبت اليسا : "بيقولوا الحياة مهزلة،بس رغم هيك،أوقات صعب كتير نضحك ونرقص عالأحزان. الممثل فادي ابراهيم ، بيوجعنا كتير رحيلك، بس هلأ خلص وجعك. إلك الراحة الابدية."

وكتبت مايا دياب: " خبر حزين رحيل الممثل فادي_ابراهيم اللي قدّم للدراما اللبنانية والعربية اعمال لا يمكن ان تُنسى .. الله يرحمه ويصبر عائلته فقد لبنان واحد من اهم نجوم التمثيل فيه خبر حزين رحيل الممثل فادي_ابراهيم اللي قدّم للدراما اللبنانية والعربية اعمال لا يمكن ان تُنسى .. الله يرحمه ويصبر عائلته فقد لبنان واحد من اهم نجوم التمثيل فيه".