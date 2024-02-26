قصي خولي و ديمة قندلفت و سلاف فواخرجي ينعون فادي ابراهيم : روحك الحلوة رح تبقى معنا

اذ كتب قصي خولي: " من آمن بي وإن مات فسيحيا. الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله عزائي الشديد لكل اهله ومحبينه واصدقاؤه وعزائي ل لبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطّر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه. وداعا خيّ الغالي وداعا يا ابو عمر سنفتقدك كثيرا أسكنك الله واسع جناته."

من جهتها، كتبت ديمة قندلفت: "خبر موجع و حزين … الفنان، النجم ، القدير فادي ابراهيم ليكن ذكرك مؤبداً خالص العزاء لاهله و محبيه و كل الزملاء و لأهل الفن جميعاً."

اما سلاف فواخرجي، فنشرت صورة تجمعها بـ فادي و كتبت : "مع السلامة يا فادي … روحك الحلوة رح تبقى معنا، فكرك وطيبتك ومحبتك وضحتك وفنك معنا، خالص العزاء للعائلة والوسط الفني اللبناني والسوري والعربي".

خبر موجع و حزين …

الفنان، النجم ، القدير #فادي_ابراهيم ليكن ذكرك مؤبداً🙏🏻

خالص العزاء لاهله و محبيه و كل الزملاء و لأهل الفن جميعاً. pic.twitter.com/gZDgPDOfFx — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) February 26, 2024

من آمن بي وإن مات فسيحيا.



الممثل #فادي_ابراهيم في ذمة الله

عزائي الشديد لكل اهله ومحبينه واصدقاؤه وعزائي ل لبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطّر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه. وداعا خيّ الغالي وداعا يا ابو عمر… pic.twitter.com/kp3ojI9tmy

A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)