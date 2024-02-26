صورة نادرة لـ فادي ابراهيم في شبابه.. هكذا بدا

وفي التفاصيل، سارع عدد كبير من نجوم الفن في لبنان إلى إحياء ذكرياتهم مع الراحل وعبروا عن محبتهم الكبيرة له ولمسيرته الفنية الحافلة، كما تداول الجمهور المحبّ للفنان الراحل، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العائدة له.
وكان لافتاً في الصور التي تم تدوالها بكثرة، صورة للفنان الراحل بدا فيها بشبابه حيث اتسم بالوسامة وجمال الإطلالة.
وفي هذا السياق، نشر الفنان اللبناني طارق سويد هذه الصورة على حسابه عبر "انستغرام"، وقال في تعليقه عليها: "هيك رح تبقى بقلوبنا وذاكرتنا... بحبك.. الله يرحم روحك".
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A post shared by Tarek Soueid (@tareksoueid)
A post shared by Tarek Soueid (@tareksoueid)
كشف نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، أن الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم كان يحضّر مفاجأة لجمهوره، ويطلّ عليهم من خلال مسرحية للكاتب طلال درجاني، لكنه خذله بوفاته، بحسب ما قال في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا".
تم توزيع ورقة نعوة الممثل اللبناني الكبير فادي إبراهيم، الراقد على رجاء القيامة يوم الإثنين، الواقع فيه 26 شباط/فبراير.
عايدت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار والدتها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة ظهرت فيها برفقتها.