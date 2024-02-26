جينيفر انيستون تثير الجدل بسبب خاتمها الماسي .. ما القصة؟

وتساءل الجمهور ما اذا كانت جينيفر ستعلن عن ارتباطها قريبا، بالرغم ان من التقارير الصحفية لم تذكر ارتباطها.

الجدير ذكره أن جينيفر كانت متزوجة سابقاً من الممثل العالمي براد بيت، وبعد ذلك من الممثل الأميركي جاستن ثيرة، وبعد انفصالها عن الأخير، لم تواعد أي شخص آخر رسمياً، ولم ترتبط بأحد على مدى الخمس سنوات الماضية.