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جينيفر انيستون تثير الجدل بسبب خاتمها الماسي .. ما القصة؟
جينيفر انيستون تثير الجدل بسبب خاتمها الماسي .. ما القصة؟
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جينيفر انيستون تثير الجدل بسبب خاتمها الماسي .. ما القصة؟

فن

2024-02-26 | 08:01
جينيفر انيستون تثير الجدل بسبب خاتمها الماسي .. ما القصة؟
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Aljadeed
جينيفر انيستون تثير الجدل بسبب خاتمها الماسي .. ما القصة؟

اثارت الممثلة العالمية جينيفر انيستون التكهنات حول احتمال خطوبتها بعدما شوهدت وهي ترتدي في يدها اليسرى خاتماً ضخماً من الألماس خلال تواجدها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "SAG" .

وتساءل الجمهور ما اذا كانت جينيفر ستعلن عن ارتباطها قريبا، بالرغم ان من التقارير الصحفية لم تذكر ارتباطها.

الجدير ذكره أن جينيفر كانت متزوجة سابقاً من الممثل العالمي براد بيت، وبعد ذلك من الممثل الأميركي جاستن ثيرة، وبعد انفصالها عن الأخير، لم تواعد أي شخص آخر رسمياً، ولم ترتبط بأحد على مدى الخمس سنوات الماضية.

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